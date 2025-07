Non si ferma all'alt dei Carabinieri, inseguimento nella strade di Cavaglià (foto di repertorio)

Non si ferma all'alt dei Carabinieri, ne nasce un inseguimento conclusosi con l'arresto del conducente. È quanto accaduto lo scorso weekend nel comune di Cavaglià: stando alle ricostruzioni del caso, effettuate dalle forze dell'ordine, un 30enne alla guida stava percorrendo la strada ad elevata velocità.

Alla vista dei militari dell'Arma, non si sarebbe fermato al posto di blocco e avrebbe tentato di seminarli. Alla fine, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo e, infine, tratto in arresto. Sembra che ci fosse un passeggero a bordo dell'auto.

Lo stesso mezzo sarebbe risultato già sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, la patente di guida gli sarebbe stata tolta qualche tempo prima per un precedente reato del codice della strada.

L'uomo è poi comparso, con il suo avvocato Andrea Conz, davanti al giudice dove è stato convalidato l'arresto. In tal sede, tuttavia, non è stata accolta la richiesta di applicazione della misura cautelare.