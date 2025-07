Roppolo, dopo molti mesi riapre via Roma

Dopo molti mesi riapre via Roma, a Roppolo. Ne dà notizia il Comune sui propri canali social: “Comunichiamo che in seguito alla messa in sicurezza dell'edificio di via Roma, da parte della nuova proprietà, finalmente la strada è stata riaperta. Ringraziamo tutti i cittadini che, in questi mesi, nonostante i disagi dovuti alla chiusura, hanno rispettato il divieto. Un sentito ringraziamento alla nuova proprietà che ha provveduto in tempi brevi a risolvere la situazione. Ora ci auguriamo che in futuro questo immobile possa tornare a nuova vita”.