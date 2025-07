È Francesco Renga a chiudere la 49esima edizione dell'Alpàa 2025

Questa domenica è calato il sipario sull’Alpàa, il festival estivo della Valsesia per eccellenza. Grandissima affluenza, ospiti d’eccezione e un programma ricco hanno caratterizzato un’edizione molto partecipata, che ha animato Varallo per dieci giorni consecutivi.

A chiudere l’evento, domenica 20 luglio, è stato Francesco Renga. La decima e ultima giornata dell’Alpàa 2025 si è svolta sotto una pioggia insistente che, tuttavia, non ha scoraggiato né l’artista né il suo pubblico.

Nonostante il maltempo, il concerto si è tenuto regolarmente, anche se con una scaletta leggermente ridotta. La piazza, pur meno affollata rispetto alle serate precedenti, ha visto una partecipazione calorosa: tanti spettatori armati di ombrelli e mantelle non hanno voluto rinunciare all’ultimo appuntamento musicale.

Renga ha saputo conquistare il pubblico con una performance intensa ed emozionante, alternando grandi successi e brani più recenti. Un’esibizione coinvolgente che ha saputo trasformare una serata piovosa in un momento speciale.

Il maltempo ha impedito il tutto esaurito, ma non ha intaccato il bilancio positivo di un’edizione che si conferma tra le più riuscite. Per dieci giorni, Varallo ha offerto un mix vincente di musica, cultura, artigianato e gastronomia, attirando migliaia di visitatori che hanno animato le vie della città.

La riuscita dell'evento passa anche attraverso le tante attività commerciali che hanno lavorato a pieno ritmo durante questi giorni: amministrazione comunale e gli operatori del territorio si confronteranno per redigere un resoconto condiviso di questa edizione.