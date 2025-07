Le due ruote infiammano Biella, fra Campionato Vespa e Motogiro del Biellese FOTO e VIDEO

Centinaia di mezzi hanno colorato le vie di Biella, in una sfilata che ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati e curiosi. È il risultato della doppia manifestazione andata in scena questa mattina, domenica 20 luglio, che ha visto protagonisti il Campionato Turistico 2025 organizzato dal Vespa Club Biella e il consueto Motogiro del Biellese, due eventi distinti ma integrati nella cornice del centro biellese, fra il Centro Commerciale I Giardini e i Giardini Zumaglini.

La giornata si è aperta con il ritrovo presso il Centro Commerciale I Giardini, dove sin dalle prime ore del mattino si è registrata una partecipazione elevata. Alle 10:30, dal piazzale gremito, un lungo corteo ha attraversato le vie cittadine. Il percorso ha subito una breve deviazione iniziale: il gruppo ha percorso la via centrale dei Giardini Zumaglini, per rendere omaggio agli amici del Motogiro, partiti qualche minuto più tardi.

Entusiasti organizzatori e partecipanti, che hanno definito Biella come una tappa imprescindibile per gli appassionati del mondo "vespistico", riconoscendola come un punto di riferimento per l’appuntamento annuale. Presenti numerosi gruppi del Piemonte: Ivrea, Vercelli, Santhià, Pinerolo, Venaria, Domodossola… ma anche da fuori regione, come Milano e Varese.

Il Motogiro del Biellese, con partenza dal viale interno dei Giardini Zumaglini, ha proposto un tracciato di circa 80 chilometri, sviluppato in quattro tappe enogastronomiche. Graglia, il Santuario d’Oropa e Sagliano Micca, prima del rientro ai Giardini Zumaglini, dove l’anello si concluderà a breve per il dolce. Un centinaio gli iscritti.

Nonostante le previsioni meteo inizialmente avverse, la giornata si è rivelata particolarmente soleggiata, con la presenza di una leggera pioggerellina, che non ha compromesso affluenza e partecipazione.