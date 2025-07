Incidente stradale autonomo nel comune di Sala Biellese. IL fatto è accaduto intorno alle 22.45 di ieri, 18 luglio. Dalle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita fuori strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

La giovane alla guida è stata velocemente soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118. In seguito è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.