Toro aggressivo al Bocchetto Sessera: la rischiosa passeggiata di un escursionista

Oggi pomeriggio io e Argo ci siamo trovati catapultati a Pamplona in occasione della festa di San Firmino. Non era esattamente la città spagnola ma il Moncerchio (Bocchetto Sessera). Arrivati sul posto ho dato da bere ad Argo perché faceva parecchio caldo e circa a 200 metri c'era una mandria di mucche al pascolo apparentemente tranquille. Ci siamo fermati non più di 10 minuti e poi ho deciso di tornare indietro. Come ci siamo mossi ho sentito un muggito e il toro, con le mucche al seguito ha cominciato a correre verso la nostra direzione. Tempo zero era sul sentiero che stavamo percorrendo. Io ho avvertito questa situazione di estremo pericolo e la mia priorità era mettere in sicurezza Argo. L'ho preso in braccio, tranquillizzandolo mentre il toro era lì a meno di 50 metri da noi. Sono rimasto fermo senza mai voltargli le spalle e lentamente cercavo di fare qualche passo indietro. Lui ha cercato di venire ancora verso di noi e poi si è fermato, ma sempre fissandoci. Piano piano siamo usciti dal suo raggio visivo, ma sempre con la paura che potesse tornare a minacciarci. Così, fortunatamente, non è stato e siamo riusciti a scendere al Bocchetto.

Il toro ha questi comportamenti imprevedibili, protettivo se ci sono nella mandria mucche in calore e questo l'allevatore dovrebbe saperlo bene.

Esponendo l'accaduto a un margaro come risposta mi dice : "Le mucche sono di mio genero, strano...non è mai successo "

E invece è successo e fortunatamente è andata bene, molto bene direi.

Premetto che non c'era un minimo di recinzione e nemmeno il dovuto controllo da parte dell'allevatore che nell' immediato l'ho visto rincorrere la mandria con un bastone, ma l'effetto è stato negativo.

Sicuramente segnalerò l'accaduto alle forze dell'ordine per evitare che una piacevole passeggiata possa trasformarsi in qualcosa di drammaticamente irreparabile.