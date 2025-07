Cavaglià, dame e cavalieri a Luglio in Villa (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Si è svolto ieri, 12 luglio, il primo degli appuntamenti con Luglio in Villa nel comune di Cavaglià. Per l'occasione, Villa Salino si è animata di dame e cavalieri come ai tempi del suo massimo splendore.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Le visite sono state accompagnate da speciali guide 'risorgimentali'. Il pomeriggio è stato allietato da musica e balli...e per finire un buonissimo aperitivo risorgimentale attendeva tutti i presenti. Un grazie all'associazione Caballus Odv Ets e e all'Associazione Teorica Compania de le Quattr'arme per il bellissimo evento. Appuntamento a sabato prossimo, 19 luglio, con la Filarmonica di Cavaglià che, direttamente dal maestro Massimo Barberis, proporrà 'Personaggi...iconici' “.