Con l'arrivo delle festività di Natale, mutano gli orari degli uffici comunali di Biella. Lo rende noto l'amministrazione comunale: “Comunichiamo che gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico il 24 e 31 dicembre 2025 al pomeriggio e nella giornata del 2 gennaio 2026”.
In Breve
sabato 20 dicembre
venerdì 19 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, chiusi gli uffici comunali durante le festività natalizie
Con l'arrivo delle festività di Natale, mutano gli orari degli uffici comunali di Biella. Lo rende...