Biella, chiusi gli uffici comunali durante le festività natalizie

Con l'arrivo delle festività di Natale, mutano gli orari degli uffici comunali di Biella. Lo rende noto l'amministrazione comunale: “Comunichiamo che gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico il  24 e 31 dicembre 2025 al pomeriggio e nella giornata del 2 gennaio 2026”.

