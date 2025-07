Oasi Zegna, inaugurato il Cammino di Ermenegildo: "Dal sogno utopistico, al Biellese turistico" FOTO e VIDEO

Oasi Zegna, inaugurato il Cammino di Ermenegildo: "Dal sogno utopistico, al Biellese turistico" - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it

È stato inaugurato oggi, sabato 12 luglio 2025, con una straordinaria partecipazione di pubblico, “Il Cammino di Ermenegildo”, il nuovo itinerario escursionistico dedicato al fondatore del Lanificio Zegna e alla sua visione ambientale e sociale. Moltissimi escursionisti si sono ritrovati alle 9:30 a Casa Zegna per prendere parte alla cerimonia ufficiale, in un clima entusiasta e partecipativo.

«Dove altri vedevano una montagna brulla, lui immaginava una foresta» raccontano gli organizzatori, ispirandosi ai testi e appunti storici. Un pensiero che ha guidato l’intero progetto e che oggi prende forma concreta grazie a un cammino ad anello di 51 km, distribuito su tre giornate, immerso nei paesaggi dell’Oasi Zegna.

Una visione che si fa sentiero: Settantacinque anni fa, Zegna sognava un futuro in cui la montagna non fosse solo terra dura e isolata, ma spazio da vivere e da proteggere. Negli anni ’30 piantò oltre mezzo milione di alberi, creando le basi di quello che oggi è uno dei più straordinari esempi di riforestazione privata d’Europa. «Quando la strada panoramica Trivero–Bocchetto Sessera avrà dischiuso l’accesso… nasceranno le premesse per auspicato sviluppo turistico». Quella previsione, oggi, si è avverata tra gli applausi dei presenti e lo sguardo riconoscente di tanti biellesi.

La cerimonia di questa mattina ha visto gli interventi della famiglia Zegna, delle istituzioni locali e dei promotori del progetto. È stato ricordato il valore del Made in Italy legato al territorio, il ruolo delle nuove generazioni nella continuità aziendale e l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Presente rappresentanti della Regione e della Comunità montana, testimonianza di un impegno congiunto, per la promozione del turismo sostenibile.

Al termine della cerimonia, alle ore 10:30, è partita la Tappa 1 del Cammino: 15 km con 880 metri di dislivello positivo, da Trivero - Valdilana fino al Bocchetto Sessera. Un percorso immerso nella bellezza, tra crinali, boschi e panorami affascinanti, affrontato da un folto gruppo di camminatori accompagnati da guide escursionistiche, o in autonomia. In tanti hanno ritirato il Kit del Camminatore, composto da: passaporto ufficiale da timbrare tappa dopo tappa, matita brandizzata e il libretto informativo con curiosità storiche e naturali.

Ora il cammino è aperto a tutti: da domani, domenica 13 luglio, Il Cammino di Ermenegildo sarà percorribile in autonomia da chiunque. Basterà ritirare il Kit del Camminatore in una delle otto strutture partner e seguire la segnaletica lungo le tre tappe dell’anello. Al termine, presentando il passaporto con tutti i timbri, si potrà ritirare un gadget che certifica il completamento del cammino.

"Non solo un itinerario fisico, ma un percorso simbolico che racconta il legame tra impresa e natura, tra passato e futuro, tra visione e realtà. Il cambiamento è umano, appartiene a tutti. A partire dalle generazioni che ci seguiranno» concludono i rappresentanti.

Si apre così un nuovo sentiero nella cartografia escursionistica italiana e un capitolo di valorizzazione territoriale biellese.