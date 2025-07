Oasi Zegna, nasce "Il Cammino di Ermenegildo": tre giorni sulle orme del viandante solitario FOTO

Prende oggi ufficialmente il via “Il Cammino di Ermenegildo”, un trekking ad anello di tre giorni, lungo 51 km con 2.020 metri di dislivello complessivo, pensato per escursionisti di livello intermedio. Il percorso attraversa i luoghi simbolo dell’Oasi Zegna, un’area montana di straordinaria bellezza ambientale, plasmata a partire dai primi del ‘900 dalla visione lungimirante dell’imprenditore Ermenegildo Zegna, il “viandante solitario”. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Gildo e Paolo Zegna.

Gildo Zegna ha dichiarato: "Per me e Paolo è una grande emozione inaugurare questo cammino dedicato al nonno, il fondatore del nostro Gruppo. Ermenegildo non è stato solo un imprenditore. È stato un visionario, capace di guardare oltre il suo tempo, oltre ogni confine. Grazie all’impegno delle diverse generazioni della nostra famiglia, l’Oasi Zegna si è evoluta nel rispetto della visione del Fondatore diventando sempre più un punto di riferimento per chi crede nella bellezza, nella sostenibilità e nel legame profondo con il territorio. Camminare oggi lungo questo percorso significa seguire le sue orme immergendosi in una natura che ha amato e protetto".

Un cammino tra natura e memoria

Il Cammino di Ermenegildo è molto più di un itinerario escursionistico: è un viaggio nell’identità culturale e ambientale del territorio, sulle tracce di un uomo che ha dedicato la propria vita a rendere la montagna accessibile, vivibile, fertile di opportunità per le comunità locali.

Come ricordava Ermenegildo Zegna il 12 giugno 1951 in una missiva al Direttore dell’Unione Industriale di Biella:

“Le bellezze incomparabili di questa plaga montana […] costituiranno poi, io me lo auguro, le premesse per il suo sviluppo turistico, cosicché si potrà dotare la nostra Provincia di una proprio zona di turismo e sport, di interesse sia estivo che invernale.”

Lungo i tre giorni di trekking – con un tempo totale di cammino stimato in 16 ore – i partecipanti potranno attraversare un paesaggio di oltre 100 km² fatto di boschi, pascoli d’alta quota, sentieri immersi nella natura e panorami spettacolari sulla Pianura Padana e l’arco alpino.

Il Cammino è stato concepito come un’esperienza per chi desidera scoprire nuovi orizzonti senza intraprendere un percorso troppo impegnativo. Ideale per camminatori amanti della montagna e della storia e sportivi.

IL CAMMINO IN TRE TAPPE

Tappa 1 – Da Trivero Valdilana al Bocchetto Sessera

Il cammino ha inizio a Trivero, sede ancora oggi del Lanificio Zegna, e si snoda tra boschi e pascoli fino a raggiungere il Bocchetto Sessera, congiunzione tra la Pianura Padana e la selvaggia Valsessera.

In questi luoghi Ermenegildo Zegna percorse a piedi i versanti per tracciare l’itinerario migliore della Panoramica Zegna, la strada che funge da cerniera da Trivero Valdilana a Bocchetto Sessera, per poi proseguire verso la suggestiva Valle Cervo.

Oggi il Bocchetto Sessera è punto di partenza per numerose escursioni e ottima sosta per rigenerarsi all’omonima locanda o per noleggiare bici in estate e ciaspole in inverno.

Lunghezza: 15 km

Dislivello: 880 m

Durata indicativa: 5 ore

Tappa 2 – Alta Valsessera: nel cuore selvaggio dell’Oasi Zegna

Seconda tappa ad anello con partenza e arrivo al Bocchetto Sessera attraverso la Valsessera, testimonianza geologica di rilievo (qui passa la faglia insubrica, congiunzione tra placca africana ed europea) e area più selvaggia dell’Oasi Zegna.

Lungo il percorso si incontrano anche importanti siti archeominerari, memorie della storica attività estrattiva della valle.

A Bocchetto Sessera da non perdere l’iscrizione dedicata al “viandante solitario”, in ricordo di Ermenegildo Zegna e della sua passione per le camminate in montagna.

Lunghezza: 18 km

Dislivello: 810 m

Durata indicativa: 6 ore

Percorribile tutto l’anno, ad esclusione del perio­do invernale per la possi­bile presenza di neve.

Tappa 3 – Rientro panoramico verso Trivero Valdilana

Il percorso di ritorno dal Bocchetto Sessera a Trivero Valdilana segue antichi sentieri, mulattiere e piste forestali tracciati durante la costruzione della Panoramica Zegna.

Lungo il cammino si incontra la Locanda Argimonia, la cui storia è strettamente legata alla realizzazione della strada: per affrontare lo scavo delle gallerie necessarie a superare lo sperone roccioso dell’Argimonia, tra la Bocchetta Luvera e Bielmonte, fu costruito un casotto di cantiere per ospitare operai e mezzi, divenuto locanda e ristorante e sosta rigenerante per i camminatori.

Lunghezza: 18 km

Dislivello: 330 m

Durata indicativa: 5 ore