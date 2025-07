Colpo da Serie A per TeamVolley: Martina Bordignon è Biancoblu.

Un curriculum di categoria superiore, per una giocatrice che non ha bisogno di troppe presentazioni. Il TeamVolley è lieto e orgoglioso di annunciare l’innesto della schiacciatrice Martina BORDIGNON, che si unirà alla prima squadra biancoblu nel prossimo campionato nazionale di Serie B2. Varesina classe 1994, con la pallavolo ha girato in lungo e in largo l’Italia: da Bari a Pesaro, da Pinerolo a Catania, passando per Sassuolo e Mondovì. Una carriera spesa tra A2 e B1, costellata di promozioni e Coppe Italia di categoria. Martina arriva a Lessona per scrivere un altro capitolo di una storia importante.

Queste le sue prime parole: «Tutto è nato da un aperitivo con Letizia Gualinetti. Di recente mi sono trasferita in zona per lavoro, cercavo una squadra e lei mi ha raccontato con entusiasmo la struttura e gli obiettivi del TeamVolley. Sono subito rimasta colpita, poi le impressioni positive sono state confermate quando ho conosciuto lo staff. La società mi ha accolto in maniera splendida, ho scelto Lessona per la professionalità e la serietà che ho percepito. I miei obiettivi? Aiutare squadra e società ad arrivare il più in alto possibile, forti dell’ultima buona stagione. Come sempre però non voglio sbilanciarmi: cerchiamo di fare un bel campionato, consapevoli che più lotteremo in alto e più saremo tutti contenti. Conoscevo di fama coach Alessio Bellagotti, pur non avendolo mai avuto come allenatore: diciamo che il nostro è un “mondo piccolo”. Le mie compagne di squadra? Tutte giovani! Sono un po’ più grandicella di loro, ma sono certa che sapremo amalgamarci bene».

Ad accoglierla è il direttore sportivo Marco MOTTO: «Siamo felici di avere Martina con noi e orgogliosi che abbia accettato la nostra proposta. Di certo il suo è stato un percorso pallavolistico importante, diverso rispetto a quello medio della B2. Come persona ci ha fatto una bellissima impressione, come giocatrice avevamo già delle ottime referenze perché il mondo del volley – come ha detto lei – è piccolo. Ci è sembrata una ragazza molto seria e attenta, con una grande voglia di fare unita (al netto del curriculum) a una forte umiltà. La sua esperienza sarà fondamentale in campo, potrà aiutare la crescita delle più giovani: un valore aggiunto anche nello spogliatoio. Siamo stra-felici e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lei. Se riusciremo a fare meglio rispetto allo scorso anno, ben venga. Puntiamo però come sempre a ottenere il massimo, senza dare numeri o azzardare pronostici. Da oggi, una grande giocatrice entra a far parte della nostra famiglia. Benvenuta Martina!».