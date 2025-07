Parco Burcina, nuovo volto per il versante danneggiato dal maltempo del 2021 FOTO

L'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore comunica l’ultimazione dei lavori di ripristino del versante danneggiato in seguito al violento evento meteorologico che, nel giugno 2021, ha interessato una porzione del Parco Burcina “F. Piacenza”.

Una forte raffica di vento aveva provocato lo sradicamento di due esemplari di Liriodendrum, situati a monte della Conca dei Rododendri, determinando il collasso di parte della sede stradale per circa trenta metri verso la valle sottostante. Dopo un primo intervento in somma urgenza volto alla messa in sicurezza dell’area, l’Ente ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 500.000 euro nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021–2027, che ha reso possibile la progettazione e la realizzazione del ripristino definitivo del versante.

I lavori, avviati nel periodo invernale, sono stati eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica, in funzione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il parco di Pollone. Il versante ripristinato è stato oggetto di più idrosemine atte a rinverdire il terreno, con risultati positivi come dimostra il manto erboso che sta già ricoprendo il versante. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all’inserimento armonico dell’intervento nel contesto naturale, prevedendo anche soluzioni per una gestione futura sostenibile, con tecniche mirate a evitare lo spreco idrico. A tal fine sarà posizionata una vasca di raccolta acqua.

“Portare a termine un progetto così delicato e restituire alla collettività un versante rinaturalizzato e in sicurezza, riuscendo anche a garantire la fruizione per la fioritura dei rododendri, uno dei periodi più attesi e significativi per la vita del Parco, ha rappresentato un risultato di grande valore per l'ente – dichiara Erika Vallera, commissaria dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore - Questo intervento è una testimonianza concreta dell’impegno per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e di un luogo unico come il Parco Burcina. Oltre ad un esempio virtuoso per la riqualificazione e la resilienza del patrimonio ambientale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla salvaguardia del paesaggio”.