Camminate, visite culturali, concerti: la Valle dell'Acqua 2025 conquista i visitatori

Valorizzare la bellezza della Valle Cervo con una serie di eventi e appuntamenti adatti ai gusti dei visitatori. È l'obiettivo comune di tutti i sostenitori (comuni, associazioni e imprese) de La Valle dell'Acqua, l'iniziativa outdoor e culturale andata in scena lo scorso weekend nonostante i “malumori” del tempo.

Una buona affluenza si è avuta già a partire dai due spettacoli di Storie di Piazza, ben interpretati nel giardino della Domus Laetitiae di Sagliano Micca. Sabato mattina, invece, ha avuto luogo una passeggiata in alta Valle Cervo, con la presenza di un gruppo di “coraggiosi” escursionisti pronti ad esplorare le meraviglie della zona. Dalle mulattiere di Campiglia Cervo fino al Santuario di San Giovanni d'Andorno fino al borgo di Rosazza. Il pomeriggio è stato contrassegnato da visite guidate in alcune realtà della vallata mentre in serata si è tenuto uno spettacolo inedito sui 90 anni del Rifugio Rivetti al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo. Un racconto denso di immagini e canti a cura del Coro Accordi in Valle.

Domenica mattina, invece, nuovo tour con partenza da Tollegno alla volta dei paesaggi meno noti di Andorno Micca e Miagliano. Poi spazio alla cultura con le cellule museali aperte di Miagliano, Campiglia, Rosazza e del Santuario di San Giovanni. Infine, la manifestazione si è conclusa con un concerto emozionante e coinvolgente a Tavigliano sulle note dell'Orchestra Ex Novo.

Soddisfatti gli organizzatori: “Il lavoro di molti mesi è stato ripagato. I visitatori hanno apprezzato il ricco programma dell'edizione 2025, così come le nostre zone e peculiarità. Una buona premessa per ulteriori ritorni in Valle Cervo”.