TeamVolley, coach Allorto sarà ancora nello staff

Altra gradita conferma all’interno dello staff tecnico del TeamVolley. Coach Marco Allorto affiancherà Alessio Bellagotti e Ivan Turcich nello sviluppo delle formazioni del settore giovanile biancoblù e della prima squadra.

Dopo tante stagioni di militanza, a Lessona è ormai di casa. Le parole di Marco Allorto: «Sono davvero contento di poter annunciare la mia riconferma anche per la prossima stagione. Non è un momento semplice per la pallavolo. Eppure, a Lessona possiamo ancora proseguire in questa nostra passione. Ringrazio ovviamente il presidente Mauro Gualinetti e il direttore sportivo Marco Motto, i quali mi hanno dato questa possibilità».

Ad abbracciarlo è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo molto contenti di poter ancora contare su Marco, di certo aiuterà la crescita delle nostre ragazze. Una persona preparata e molto attenta, a loro disposizione. Oltre ad occuparsi delle giovanili, sarà anche parte dello staff tecnico della formazione di Serie B2 nazionale. È un valore aggiunto, un uomo del TeamVolley».