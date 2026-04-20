Il Comune di Biella aggiorna la Carta dei Servizi del Servizio Tributi: novità su TARI e Imposta di Soggiorno

La Giunta Comunale ha approvato un nuovo aggiornamento della Carta dei Servizi del Servizio Tributi, un documento fondamentale che definisce modalità, standard e trasparenza nell’erogazione dei servizi fiscali ai cittadini.

L’aggiornamento si inserisce in un percorso avviato negli anni precedenti: già nel 2018 l’Ente aveva definito le linee guida per la predisposizione e pubblicazione delle Carte dei Servizi, seguite dall’approvazione della prima versione della Carta dei Servizi del Servizio Tributi nel 2019. Successivamente, nel 2020, il documento era stato adeguato alla riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019).

Negli ultimi anni, tuttavia, sono intervenute ulteriori modifiche normative e organizzative che hanno reso necessario un nuovo aggiornamento. In particolare, viene introdotta la nuova tariffa rifiuti TARI con commisurazione puntuale, che sostituisce il precedente sistema tariffario in vigore fino al 2021. Inoltre, viene prevista l’introduzione dell’Imposta di Soggiorno a partire dal 1° febbraio 2026.

A questi cambiamenti si aggiungono anche aggiornamenti interni all’organizzazione del Servizio Tributi, tra cui la revisione degli orari di apertura al pubblico, che hanno reso indispensabile una revisione complessiva della Carta dei Servizi.

La Giunta ha quindi deliberato l’approvazione del nuovo documento aggiornato, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’obiettivo di garantire massima chiarezza e accessibilità delle informazioni ai contribuenti.

Nel provvedimento si sottolinea inoltre che non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, e che la delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.