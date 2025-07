8° Raduno Internazionale Fiat Panda del Biellese: motori, tradizione e territorio

Sabato 12 luglio 2025, il Biellese si prepara a ospitare una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di auto storiche e iconiche: l’8° Raduno Internazionale Fiat Panda, organizzato dall’ASD I Pandisti del Biellese con il patrocinio del CSEN Comitato Provinciale di Biella. Un evento che unisce passione per i motori, valorizzazione del territorio e spirito di comunità. Un tour tra eccellenze locali e paesaggi suggestivi.

Il raduno prenderà il via alle ore 14:00 con il ritrovo presso il Bar El Cantinero in via IV Novembre 3 a Masserano (BI). Dopo la benedizione delle auto alle 15:15, la carovana di Panda partirà per un tour panoramico che toccherà alcune delle realtà più rappresentative del territorio:

- Ore 15:45 – Visita guidata gratuita alla Riseria di Rovasenda, per scoprire i segreti della lavorazione del riso

- Ore 17:00 – Sosta alla Piscina di Rovasenda per un momento di relax

- Ore 17:30 – Visita con degustazione gratuita alla Cantina Lorenzo Zanetta a Sizzano, eccellenza vinicola del territorio novarese

Alle ore 19:30, il raduno si concluderà con una cena conviviale presso il Ristorante Aquila Nera di Arborio. Durante la serata si terranno le premiazioni dedicate alle Fiat Panda più originali, storiche e curiose, in un clima di festa e condivisione.

Informazioni

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 10 luglio e si effettuano esclusivamente telefonando al numero 348 683 6488. Il percorso è interamente su strada asfaltata, adatto a tutte le Panda dal 1980 a oggi. È inoltre possibile pernottare in B&B convenzionati.

Il patrocinio del CSEN Comitato Provinciale di Biella conferma l’importanza dell’evento come raduno automobilistico, iniziativa culturale e sociale. Il CSEN, da sempre impegnato nella promozione dello sport e del benessere, sostiene eventi che valorizzano il territorio e favoriscono l’incontro tra persone.