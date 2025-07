Motociclista perde il controllo a Campiglia Cervo: ferito ventunenne di Zumaglia

È successo dopo la mezzanotte, in via Caduti per la Libertà, proprio di fronte all’ufficio postale: un ragazzo di 21 anni, originario di Zumaglia, è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo mentre, alla guida della sua motocicletta, scendeva da Rosazza.

L’allarme è scattato quando il 118 ha contattato i Carabinieri segnalando l’intervento su un sinistro che coinvolgeva un solo veicolo. Secondo quanto riferito, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una colonnina a bordo strada.

Il centauro, nato nel 2004, è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note. A seguito dell'incidente il mezzo è stato recuperato da un parente. Sulla dinamica stanno raccogliendo elementi i Carabinieri, intervenuti in seguito alla chiamata del 118.