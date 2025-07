Dà in escandescenza in balcone: soccorso un uomo a Benna - foto di repertorio.

Momenti di agitazione a Benna, nell'area della piazza. Un uomo ha dato in escandescenza e sembra che sia uscito nudo in balcone, affacciandosi dalla propria abitazione. Probabilmente allertati da passanti e vicini, i Carabinieri sono intervenuti per cercare di riportare la calma. In loro supporto i Vigili del Fuoco che hanno permesso alle Forze dell'Ordine di entrare nell'alloggio, agevolandone l'accesso.

Una volta dentro, i Carabinieri sono riusciti a calmare l’uomo che, secondo quanto appreso, si sarebbe trasferito a Benna da poco. L’azione congiunta ha consentito di riportare la situazione alla normalità, senza ulteriori conseguenze.