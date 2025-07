Biella, persona salvata dopo allarme su Instagram

Nella mattina di giovedì 4 luglio, intorno alle ore 9, un rapido intervento delle forze dell’ordine ha permesso di soccorrere una persona in evidente stato di difficoltà all’interno di un’abitazione in via Sabadell a Biella.

L’allarme è partito da un residente della provincia di Vercelli, che ha contattato il 118 dopo aver notato un messaggio preoccupante pubblicato su Instagram da una conoscente di Biella. Il contenuto del post che riportava frasi ambigue, ha insospettito l’uomo, che ha deciso di non perdere tempo.

Ricevuta la segnalazione, il 118 ha immediatamente attivato la Questura di Biella e i Vigili del Fuoco per l’accesso all’abitazione. Dopo aver forzato l’ingresso, i soccorritori hanno trovato la persona che fortunatamente era comunque cosciente, ma l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale per gli accertamenti e per le cure mediche del caso.