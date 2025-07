A Valdilana va in scena il 3° Torneo “Centri Estivi League”

A Valdilana è tempo di scendere in campo per il 3° Torneo “Centri Estivi League”. Sarà un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di squadra. L'appuntamento è per oggi, sabato 5 luglio, al campo sportivo comunale Giletti di Ponzone con fischio d'inizio alle 14.30.

In campo le squadre dei centri estivi di Mortigliengo, Ponzone-Pratrivero e Trivero Matrice. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Residui Resistenti!!"