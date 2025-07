Meno sprechi, più idee: ad Occhieppo i ragazzi del centro estivo trasformano gli avanzi in opportunità FOTO e VIDEO

A Villa Mossa ha preso vita un’iniziativa tanto virtuosa quanto coinvolgente. I ragazzi del centro estivo Toc Toc 2025 hanno partecipato con entusiasmo a un progetto promosso dal Centro Territoriale del Volontariato, nato nei mesi scorsi all’interno di un tavolo di lavoro dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, tra cui diverse associazioni di Occhieppo Superiore e Inferiore, come Con Tatto.



“L’iniziativa nasce con un intento chiaro e urgente – spiega Sara Bortolozzo, consulente e coordinatrice del progetto – sensibilizzare i più giovani al valore del cibo, all’importanza del riuso creativo e alla necessità di ridurre gli sprechi alimentari.”

Una delle prime attività ha portato i ragazzi alla casa di riposo Cerino Zegna, dove hanno raccolto le preziose testimonianze degli anziani ospiti: vere e proprie ricette anti-spreco, tramandate nel tempo e nate proprio dalla necessità di non buttare nulla. Dall’ascolto e dal dialogo è nato un ricettario speciale, una raccolta di piatti semplici, ingegnosi e sostenibili, che raccontano di epoche in cui la creatività nasceva dalla scarsità, e ogni ingrediente veniva valorizzato al massimo.

Questo ricettario sarà protagonista della cena conclusiva del progetto, in programma questa sera, venerdì 4 luglio alle ore 19:15 nella palestra di Occhieppo Superiore. Durante la serata verranno servite quattro ricette tratte dal volume, due delle quali completamente vegetariane. A cucinare saranno i giovani partecipanti al centro estivo, affiancati dai volontari delle Pro Loco, in un’occasione di festa aperta a genitori, amici e cittadini.

Durante il percorso, i ragazzi – come raccontano Mattia e Marcello – hanno approfondito concetti fondamentali legati al consumo responsabile: acquistare solo ciò che serve davvero, prestare attenzione alle porzioni, evitare di acquistare in grandi quantità alimenti freschi come frutta e verdura, e imparare a riutilizzare gli avanzi in modo creativo. Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale, promuovendo abitudini virtuose come l’uso delle borracce al posto delle bottiglie di plastica monouso.

Il progetto ha offerto ai partecipanti l’opportunità di riflettere anche sulle conseguenze economiche e sociali dello spreco alimentare. Sprecare cibo significa sprecare risorse naturali e denaro, ma anche sottrarre opportunità a chi vive situazioni di difficoltà.

I ragazzi delle scuole medie sono stati coinvolti attivamente in tutte le fasi del progetto: dalla raccolta delle ricette alla cucina alla condivisione con famiglie e amici delle ricette apprese in queste settimane. Durante la cena saranno proprio loro a cucinare e servire i piatti, aiutati dalla Pro Loco e dai volontari, raccontando, anche grazie alla collaborazione degli anziani del paese, ciò che hanno imparato e vissuto.