Bando utenze domestiche, dal Comune stanziati 61mila euro per contributi alle famiglie di Cossato

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cossato ha proposto alla Giunta Comunale, nella seduta del 10 dicembre 2025, di stanziare oltre 60mial euro per offrire un aiuto alle famiglie per fronteggiare i rincari dei costi sostenuti per energia elettrica, gas e ogni altro combustibile utilizzato per il riscaldamento domestico. Verrà pubblicato sul sito del Comune a partire dal 19 gennaio 2026 un bando per la richiesta di un contributo una tantum per tutti i nuclei residenti a Cossato per il ristoro delle utenze domestiche (energia elettrica/gas/teleriscaldamento) sostenute nell’anno 2025.

“Con questo bando - spiega Enrico Moggio, sindaco e assessore alle Politiche Sociali - contiamo di sostenere più di 300 famiglie andando ad intercettare quella fascia di utenza che, pur non avendo le caratteristiche proprie del disagio conclamato, ha ugualmente bisogno di un sostegno per fronteggiare le spese quotidiane sempre in aumento. I nostri tavoli di confronto con il CISSABO e soprattutto con le tante associazioni che operano sul territorio a sostegno dei più fragili, ci consegnano una realtà di disagio latente, con pensionati che si trovano, in questi mesi invernali, a scegliere tra pagare le bollette e/ o comprare medicine, o famiglie monoreddito che fanno fatica ad arrivare a fine mese.. e spesso sono persone non note ai servizi sociali, che vivono con estremo pudore la richiesta di aiuto e sostegno”.

“Proprio sullo scenario emerso dal lavoro di monitoraggio costante che come Assessorato operiamo sul territorio, abbiamo definito i criteri per l’assegnazione di questi contributi – aggiunge Moggio - Abbiamo ragionato tenendo conto anche delle misure governative già attive, come il bonus gas e energia, andando proprio ad ampliare la fascia dei destinatari fino ad un ISEE pari a 21.000,00 euro e abbiamo previsto, in caso di graduatoria, punteggi differenziati per riconoscere alcune situazioni particolari: famiglie in cui uno dei componenti abbia perso il lavoro, nuclei con anziani over 65, nuclei monoredditi etc. Lavoreremo per cercare di divulgare il più possibile il bando e assicureremo, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, anche un supporto nella compilazione delle istanze. L’auspicio è di raggiungere tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti e aiutare il maggior numero di nuclei”.

Il bando è rivolto a nuclei residenti in Cossato dal 1° gennaio 2025 alla data di apertura del bando, con ISEE fino ad 21mila euro e che abbiano sostenuto il pagamento di fatture di utenze domestiche nell’anno 2025 relative all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento/combustibile per riscaldamento (legna, pellets, altro) documentate con fatture/ricevute fiscali per un importo di almeno 500 euro.

Nel caso in cui i nuclei richiedenti superino le 305 unità, si procederà a definire una graduatoria in applicazione dei seguenti criteri: i nuclei all’interno del quale almeno un soggetto in età non pensionabile abbia perso il lavoro o abbia cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2025 o durante il periodo di apertura del bando nell’anno 2026 (punti 6); i nuclei monoreddito con la presenza di almeno un minore (punti 5); nucleo composto unicamente da uno o più soggetti over 65 anni (punti 4); i nuclei non percettori di Assegno di Inclusione/Supporto per la Formazione e il Lavoro; punti 3 (se dette misure risultano sospese all’atto della presentazione dell’istanza punti 1); nucleo titolare di contratto di locazione o mutuo prima casa (punti 2).

L’agevolazione si configura come contributo una tantum il cui importo minimo sarà pari a 200 euro a nucleo, misura eventualmente in aumento qualora i beneficiari non raggiungessero le 305 unità. Tutte le informazioni saranno contenute nel bando che sarà pubblicato sul portale del Comune e affisso in forma tradizionale. Le domande saranno ammesse fino alle 12 del 18 marzo 2026.