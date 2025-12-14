Natale a Magnano, decorazioni e interventi artistici: l'opera dei cittadini - Foto dalla pagina Facebook del Comune di Magnano

Con l’avvicinarsi del Natale, Magnano ha avviato anche quest’anno l’allestimento delle decorazioni negli spazi pubblici del paese. Nei giorni scorsi sono comparsi gli addobbi, che contribuiscono a caratterizzare il centro e i luoghi di aggregazione.

Tra gli elementi del percorso natalizio torna il presepe d’artista, realizzato da Giovanni Frangi e Michela Pomaro per Fuoriprogramma, inserito nel contesto urbano come intervento artistico e simbolico.

Proseguono inoltre le decorazioni all’uncinetto, frutto del lavoro della comunità, che colorano diversi angoli del paese. L’albero di Natale e i piccoli manufatti esposti nella piazza comunale. Il contributo della comunità attiva resta centrale: ogni anno aumenta il numero di abbellimenti, rafforzando un percorso di partecipazione che valorizza il paese e i suoi spazi condivisi.