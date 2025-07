Uniko Pellicole nel campo dell’edilizia: certificate, sicure, efficienti e moderne FOTO

Quando si parla di edilizia, oggi più che mai, è fondamentale coniugare estetica, funzionalità e sicurezza. Che si tratti di ambienti domestici, pubblici o aziendali, il vetro – elemento sempre più presente in architettura – rappresenta al contempo un’opportunità estetica e una possibile criticità sul piano termico e della sicurezza. A rispondere a queste esigenze complesse in modo semplice e innovativo è Uniko Pellicole, la realtà biellese guidata da Alberto Lamanuzzi, tecnico esperto con oltre 37 anni di esperienza nelle lavorazioni su superfici.



Le pellicole per edilizia proposte da Uniko si distinguono in varie categorie specializzate: anti calore, anti UV, privacy, design, sicurezza, antieffrazione, antigraffiti e antischeggia. Ognuna con una funzione specifica, ma tutte accomunate da un altissimo standard qualitativo e da certificazioni che ne garantiscono l’efficacia secondo le normative UNI EN 12600, UNI 7697 e UNI EN ISO 12543.

«Spesso si pensa che il vetro sia sicuro per definizione – spiega Alberto – ma in realtà è un elemento fragile. In ambito scolastico, aziendale o condominiale, una pellicola può fare la differenza. Le nostre pellicole di sicurezza trattengono i frammenti in caso di rottura, riducendo drasticamente i rischi, anche con l’applicazione su un solo lato.»



Le pellicole anti calore e anti UV sono particolarmente apprezzate nel settore residenziale e negli uffici. Riducendo l’irraggiamento solare diretto, contribuiscono al mantenimento della temperatura interna. Il tutto, senza compromettere la luminosità naturale o l’estetica degli ambienti.

Accanto alle soluzioni funzionali, Uniko propone pellicole per il restyling architettonico, ideali per trasformare facciate vetrate, pareti interne, porte, ascensori o infissi in metallo con un nuovo look. Dalle finiture effetto cemento a quelle in marmo, legno o metallo satinato, le pellicole decorative permettono di rinnovare rapidamente l’aspetto degli ambienti, senza demolizioni o interventi costosi.



Tutte le soluzioni di Uniko Pellicole sono progettate per durare nel tempo, resistendo a umidità, abrasioni e sbalzi termici. L’intervento è rapido, pulito, non invasivo e garantito. Alberto Lamanuzzi è in grado di raggiungere direttamente cantieri, abitazioni e strutture su tutto il territorio, proponendo soluzioni su misura per ogni esigenza edilizia.

Che si tratti di mettere in sicurezza una scuola, migliorare la classe energetica di un edificio o valorizzare l’ingresso della propria casa, Uniko Pellicole è il partner ideale: “Spesso si parte da una necessità funzionale – come la protezione solare – e si finisce per ottenere anche un beneficio estetico. Le pellicole sono uno strumento straordinario”.

