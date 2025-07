A Chiavazza gli esami di ASD Nippon Biella FOTO

Dal 2 al 9 giugno si sono svolti gli esami dell'ASD Nippon Biella al Polivalente di Chiavazza. Coinvolti allievi dai 5 ai 67 anni che hanno eseguito ottime prove.

In particolare: 1° dan per Luca Ronchetta e Rosanna Esposito, 2°dan per Marta D'Ambrosio e Daniele Masserano, 3°dan per Gabriella Massarenti, 4° dan per Barbara Pedrazzo e Enrico Bolla. Molto soddisfatto il maestro Massimo Vaglio Tanet (6°dan), praticante dal 1977e insegnante dal 1983.

I corsi riprenderanno il prossimo 1° settembre. Per info: 335.5859716 o maxvagliotanet@gmail.com