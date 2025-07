Le corse della settimana del 1 luglio di newsbiella.it

Nella prima settimana di luglio sono diversi gli appuntamento per gli amanti della corsa.

Primo appuntamento in calendario è oggi, martedì 1 luglio 2025 con la 6ª edizione della “CamMuzzaGlia Run”, manifestazione podistica non competitiva che coinvolge i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia, organizzata dall’associazione La Vetta Running Mongrando, in collaborazione con il Comune di Camburzano e il Gruppo Alpini Camburzano, la CamMuzzaGlia si propone come un evento adatto a tutti: sportivi, famiglie e camminatori. Il percorso è lungo 7 km, e può essere affrontato anche in modalità camminata ludico-sportiva o nordic walking. La partenza della camminata è fissata alle ore 19.30, mentre la corsa partirà alle 20.00. Il ritrovo è previsto dalle ore 18 presso la chiesa di Camburzano. L’iscrizione è gratuita per i bambini fino a 12 anni, mentre per gli adulti la quota è di 7 euro, con pacco gara garantito per i primi 250 iscritti. Previsto un ristoro finale e una sorpresa rinfrescante offerta da Party Service. L’evento ha ricevuto l’approvazione FIDAL (BI-VC n. 307/non competitiva/2025) ed è sostenuto da numerosi sponsor locali. Per info e iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori: Enrico: 334 8993788; Gianluca: 334 6925846 oppure consultare il sito: www.lavettarunning.com

Sabato 5 luglio a Pollone c'è il 2° CRONO TRAIL BURCINA al Parco Burcina Felice Piacenza organizzato da A.S.D. Bugella Sport in collaborazione con il Comune di Pollone, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e la Pro Loco di Pollone inserita in Calendario Regionale FIDAL Piemonte. Ritrovo: 15:30 Orario di partenza: 17:30 Zona Partenza: Piazza San Rocco – Pollone (BI) La competizione si svolge sulla distanza di: Maschili: km 3,8 (non certificati) – 225 D+ Femminili: km 3,8 (non certificati) – 225 D+. Gara a cronometro in salita con partenza degli atleti in singolare in sequenza, a 30” di distanza tra loro. Possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (categorie A/J/P/S M/F) in possesso di uno dei seguenti requisiti: • Atleti tesserati per il 2025 per società affiliate alla FIDAL • Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. • Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. ATLETI CON STROLLER Non sono ammessi. ATLETI ÉLITE Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I). CAMMINATA LUDICO MOTORIA Con partenza separata dalla gara competitiva, organizzata dalla Pro Loco di Pollone. Percorso, partenza e arrivo invariati rispetto alla gara competitiva. ISCRIZIONI Le iscrizioni devono pervenire entro il GIO 03.07.2025 ore 24.00 sul irunning.it , al link: https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=897&ts=20214. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante irunning.it Il giorno della gara, se ci saranno ancora pettorali disponibili, iscrizione €15. (solo contanti), tassativa entro le ore 13:30. L’elenco provvisorio degli iscritti verrà pubblicato dopo la chiusura iscrizioni sul sito internet e sui canali social ufficiali (Facebook e Instagram) di Crono Trail Burcina; l’elenco iscritti ufficiale e definitivo sarà pubblicato in loco 60’ prima della gara. RITIRO PETTORALI Il ritiro pettorali avverrà presso Piazza San Rocco – Pollone (BI) il giorno 05.07.2025 dalle ore 15:30 alle ore 16:30. PARTENZA Ingresso principale Parco Burcina Felice Piacenza di Pollone, limitrofo all’area camper. La partenza della gara avviene alla partenza del primo atleta alle ore: 17:30. Tra ogni atleta ci sarà un divario di 30”. L’elenco partenti ufficiale con i relativi orari sarà reso disponibile 1 ora prima della partenza della gara. ARRIVO In cima al Parco Burcina Felice Piacenza di Pollone, limitrofo alla Torre della Burcina.Il parcheggio sarà gratuito per gli iscritti alla gara. Garantita la presenza di ambulanza, medico e defibrillatore. Sul percorso sarà presente assistenza alla gara. Referenti organizzativi: Tocco Fabio: 347 9429232 Di Lanzo Giacomo: 393 2816567 E-Mail: ctburcina@gmail.com.

A Cerrione domenica 6 luglio 2025 torna la Passeggiata-Corsa solidale, organizzata dalla Polisportiva Handicap Biellese all’interno del progetto “Fra Galdino” di Caritas. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il gruppo corse solidali “Tapa Run” Biella e l’associazione Ottava Cosmica Onlus VI, si propone di coniugare movimento fisico e impegno sociale. Il ritrovo è fissato per le ore 10.00: il percorso partirà dalla chiesa di Vergnasco, proseguirà verso il salone polivalente, raggiungerà il bivio di Bose e tornerà infine al punto di partenza. Lungo il tragitto saranno previsti punti ristoro. La quota di partecipazione è di 5 euro. Ma il cuore dell’evento sarà la raccolta solidale di alimenti: tutti i partecipanti sono invitati a portare uno o due generi alimentari da donare. I punti di raccolta saranno allestiti al salone polivalente e al bivio per Bose. Gli alimenti richiesti includono prodotti a lunga conservazione come caffè, zucchero, latte, riso, pasta, legumi, pomodori pelati, biscotti, farina, tonno e tè. Lo scopo dell’iniziativa è molteplice: aiutare le famiglie in difficoltà, diffondere la cultura del dono, e contrastare l’indifferenza con piccoli gesti concreti. Al termine della passeggiata, sarà possibile partecipare a un pranzo organizzato dalla Pro Loco (quota: 12 euro, posti limitati) e a un pomeriggio in musica. Le iscrizioni sono già aperte via WhatsApp al numero 352 0212725 oppure direttamente sul posto, la mattina dell’evento dalle 8.30.

Sempre domenica 6 luglio a COGGIOLA si corre la 17ª COGGIOLA - MOGLIETTI, organizzata da G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ORGANIZZA LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI: STRADA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE = Approvazione Fidal Piemonte n° 350/strada/2025 POSSONO PARTECIPARE: Tesserati Fidal delle categorie AF/AM, JF/JM, PF/PM, SF/SM, SF35+/SM35+ Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) PERCORSO Km. 4,8 ISCRIZIONI: Gara Competitiva da effettuare: con SIGMA: entro le ore 24.00 del 3 LUGLIO 2025 direttamente dalla sezione on-line della propria società di appartenenza. Possibili iscrizioni sul posto fino alle ore 9.00 con maggiorazione di €.3,00 Per uso SIGMA le iscrizioni Runcard ed Eps da inviare a : sigma.piemonte@fidal.it. con Codice tessera, Cognome, Nome, data di nascita, Ente e Società Quota €. 7,00 con pagamento : SUL POSTO il giorno della gara RITROVO ore 8.30 presso Parco Bozzalla, via Bozzalla PARTENZA ore 9.45 presso Parco Bozzalla, via Bozzalla PREMIAZIONI ore 12.00 dove Rifugio Moglietti (località d’arrivo) ASSOLUTI primi 5 F / primi 5 M CATEGORIA prime 3 di AF, F1(2007-1986), F2 (1985-1976), F3 (1975-1966) e F4 (1965 e prec.) primi 3 di AM, M1(2007-1986), M2 (1985-1976), M3 (1975-1966) e M4 (1965 e prec.) I premi consistono in confezioni di prodotti locali, per lo più alimentari PREMIO PARTECIPAZIONE pacco gara PREMI SOCIETA' Trofeo alla 1ª per classifica in base ai piazzamenti, premio a società più numerosa SERVIZI OFFERTI Cronometraggio, ristoro A.S.D. Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna VALDILANA/TRIVERO Responsabile Organizzativo Valeria BOZIO, 347-9454751, valeria.bozio@gmail.com info Valeria BOZIO, 347-9454751, valeria.bozio@gmail.com RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2025 LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL GENERALI ITALIA S.p.A. PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL.

Tutto pronto anche per l’11ª edizione della “Sordevolo – Rifugio Coda”, in programma domenica 6 luglio 2025. Inserita nel circuito Tour Trail Valle d’Aosta 2025, la corsa in salita rappresenta una vera e propria sfida contro la montagna, con partenza fissata alle 8.30 dall’anfiteatro di Sordevolo. L’evento, organizzato da ASD Climb Running in collaborazione con il team AMRON e la Pro Loco di Sordevolo, è dedicato agli appassionati di sky running, con un tracciato tecnico e impegnativo: 9,2 km di lunghezza e 1650 metri di dislivello positivo, con arrivo al suggestivo Rifugio Coda. Oltre alla classica gara competitiva, è prevista anche una passeggiata non competitiva fino al Punt Cabrin, con partenza alle 9.00 e iscrizione a 7 euro, comprensiva di pacco gara e pasta party. Saranno premiati: le prime 3 società classificate, i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti, i primi 3 di ogni categoria FISKY (F1-F2-F3 / M1-M2-M3-M4). Le iscrizioni (30 euro con tessera giornaliera FISKY inclusa) sono aperte sul sito www.wedosport.net. Il pacco gara è garantito ai primi 200 iscritti. La gara sarà cronometrata e il rientro è a carico dei partecipanti, che potranno scegliere se scendere a piedi oppure da Oropa con mezzi propri. Info: Rifugio Coda 015 2562405 – Alberto 348 1318228; Dettagli anche su: www.valleelvoskyrunning.it e sui canali social dedicati. L’evento assegnerà il 6° Trofeo Cesare Pedrazzo, in memoria dello sportivo scomparso, e si conferma come uno degli appuntamenti verticali più spettacolari dell’estate biellese.