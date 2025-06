Golf, tris di appuntamenti in vista al GC Cavaglià: ecco le gare già disputate

Al Gc Cavaglià ci si avvia verso la fine di giugno con un tris di appuntamenti.Giovedì c’è in programma la 3a tappa del circuito estivo Apericup, che metterà in palio (oltre ai premi di ogni gara con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle 20.30 circa cena con partenze tra le ore 17/18.

Sabato tornerà il Chimenti Store Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie, a seguire premiazione e rinfresco).Domenica ospiteremo la tappa Major dell’Associazione Italiana Bancari Golfisti (AIBG), circuito nazionale che tocca alcuni dei più bei campi della penisola. La gara si disputerà su 18 buche (Stableford – iscrizione soci, a seguire premiazione) con una categoria riservata a soci del club e simpatizzanti.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it

Domenica al Gc Cavaglià è tornata “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal), gara a squadre in memoria di Franco Ceresa, socio e amico del club prematuramente scomparso sei anni orsono. Sano agonismo in campo tra i molti partecipanti e commozione durante la premiazione che ha visto al tavolo la famiglia Ceresa e il Presidente del club Paolo Schellino. Due i team che hanno svettato su tutti. Il 1° premio lordo è andato alla squadra formata da Filippo Peretti Cucchi-Roberto Caroli-Paolo Protti-Mario Protto con lo score di 56 (-12).

Nel netto al 1° posto Gianni Greppi-Roberto Dutto-Vittorio Eulogio-Piera Franzo con 47 (-21). Secondo netto per Marco Verde-Elena Malquati-Paola Daffara-Vincenzo Giarmanà con 48 seguiti al 3° netto da Simone Bucino-Elena Rossi-Luigi Ruggiero-Raffaella Casalino con 49. Quattro i premi speciali. Nearest to the pin buca 2 Massimo Buscaglia cm 234. Nearest to the pin buca 6 Filippo Peretti Cucchi cm 73. Nearest to the pin buca 9 Massimo Stesina cm 93. Nearest to the pin buca 15 Alberto Gamma cm 219.

Sabato al Gc Cavaglià si è disputata la tappa del The Challenge by Blu vacanze Persimmon (18 buche, Stableford, 3 categorie) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 33, 1° Netto Ruggero Di Giusto Cavaglià 37, 2° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Franco Panatero Cavaglià 42, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 42. 3a categoria: 1° Netto Marco Stoccuto Robinie 41, 2° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 40. 1° Ladies Maria Cristina Sacco Cavaglià 39. Nella seconda tappa dell’Apericup (9 buche Stableford cat. unica) disputata giovedì sera al Gc Cavaglià successo di Sara Montejo Rey con 19 punti. Nel netto 1° posto di Bruno Carmagnola con 24 seguito da Andreas Montejo Rey con 22.