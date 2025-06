Valdigne Triathlon, in Italia e in Europa grandi prove tra medaglie e ottimi risultati FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 22 giugno a Holten (Olanda) dove si è disputato il Triathlon valido per l’Europe Premium Cup, con la presenza, oltre alle europee, di atlete provenienti anche da altri continenti, ottima gara dell’azzurra Carlotta Missaglia che, in decisa crescita di condizione atletica, conquista il 4° posto assoluto dopo l’oro europeo di Olsztyn; ancora una bella gara e un buon piazzamento per Alice Riebler, dopo la gara top in Austria la scorsa settimana.

A Torino sabato 21 giugno si è disputata la Tappa del Campionato Piemontese e VdA di Triathlon Giovanile con l’Aquathlon di Torino presso il bellissimo Centro Sportivo dell'Aquatica nei pressi dello Stadio “Grande Torino”. Tanti i Giovani di Valdigne Triathlon presenti. Tra i Ragazzi ancora una bellissima gara del biellese Thomas Zecchini che conquista l'argento, bravi Mattia Gallo Barbisio e Edoardo Cagnin che hanno disputato ottime gare. Nella gara unica Femminile YA, YB e Junior vittoria Assoluta e di Categoria tra le Ju per la biellese Costanza Antoniotti, oro tra le YB per la torinese Alice Ventre, con un’ottima run, 7° posto tra le YA per la biellese Cecilia Lorenzoni, buoni piazzamenti per Caterina Pinna e Giulia Ferrari.

Nella gara Maschile JU-YB-YA oro assoluto e di Categoria tra gli YB per il biellese Giacomo Frassati, in testa per tutta la gara, bronzo sempre tra gli YB, con una bella prestazione, per il torinese Lorenzo Gatti, un altro oro tra gli YA per il torinese Giovanni Durando, oro anche per Marco Sabbatini tra gli JU, 4° posto tra gli YA per il biellese Federico Cagnin, bravi, con buoni piazzamenti, i biellesi Saad Darifi e Thomas Gomes.

A Cesate (MI), nella sempre collaudata e partecipata manifestazione “Sport in Festa” era in programma domenica 22 giugno il Duathlon Sprint. Al femminile, 4° posto assoluto e oro tra le M5 per la “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati, ottima gara tra gli M2 per il biellese Marco Schiapparelli, bronzo di categoria in una gara combattutissima.

A Mandello sul Lario, sempre domenica, era in programma la gara di Aquathlon Sprint (1500 m run 750 swim 1500 m run), ottima gara del biellese Sergio Costa, tra i migliori nella frazione di nuoto, che conquista l’argento tra gli M4. A Revine Lago, domenica 22 giugno con quasi 300 iscritti, si è disputato, il Triathlon Sprint. Ancora una volta sono brillati i colori di Valdigne Triathlon, al femminile prova di forza della Under 23 Matilde Dal Mas che conquista la vittoria assoluta con una gara perfetta.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sui Campionati Italiani Giovanili di Triathlon di Lovadina (TV) che si svolgeranno tra due settimane e i Campionati del Mediterraneo di Triathlon che si svolgeranno a Taranto nel prossimo weekend.