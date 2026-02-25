Dal 23 febbraio al 1° marzo un gruppo di sacerdoti delle diocesi di Torino, Susa, Acqui, Cuneo e Biella hanno partecipato ad un corso di aggiormento e preparazione per le guide in Terra Santa, proposto e organizzato dall'Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino. Qui il gruppo ha preso parte alla celebrazione della Santa Messa al Monte Tabor, vicino a Nazareth. Le prossime tappe saranno a Betlemme e Gerusalemme.
Sacerdoti in Terra Santa per corso di preparazione, rappresentanze anche da Biella
