Splash Volley all'Oratorio di Valle Mosso, l'edizione 2025 è un successo FOTO

Domenica scorsa, 15 giugno, l'Oratorio di Valle Mosso si è trasformato in un'arena di divertimento e sport con la terza edizione dello Splash Volley, un evento proposto dal comitato organizzatore del S. Eusebio Summer Festival, in collaborazione con l’Associazione “Passaggio a Oriente”. Un'ondata di entusiasmo ha letteralmente inondato il campo da gioco! Ben 12 squadre, per un totale di 80 partecipanti, hanno scelto di tuffarsi in questa giornata all'insegna del divertimento e della competizione amichevole.

"Siamo entusiasti del successo di quest'anno - hanno dichiarato gli organizzatori - Lo Splash Volley ha offerto a persone di tutte le età l'opportunità di riscoprire il piacere di stare insieme, unendo abilità sportive e spirito di squadra. Crediamo fortemente che le nostre comunità abbiano bisogno di questi momenti di socialità e festa per rendere più vivo ed unito il territorio”.

Il torneo è stato vinto dalla squadra “Inazuma Volley” mentre la special cup per l’abbigliamento più estroso è stata assegnata alla squadra “Artrosi”.



Il risultato di questa iniziativa è eccezionale - concludono gli organizzatori - e ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e i preziosi sponsor che ci hanno sostenuto. Ma l'estate a Valle Mosso non finisce qui! Segnatevi le date 18-19-20-21 luglio per la Festa Patronale di S. Eusebio, un evento ricco di iniziative ludiche, culinarie e culturali che si concluderanno il lunedì sera con gli attesissimi fuochi d’artificio”.