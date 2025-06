Rapina a Candelo: arrestati due autori del furto FOTO e VIDEO

Aggiornamento di sabato 21 giugno

Sono stati arrestati due soggetti, autore del furto e complice, della rapina alla Poste di Candelo. Negli scorsi giorni Polizia e Carabinieri hanno analizzato le immagini delle videocamere di sorveglianza e sono riusciti a risalire all'autore del furto e un complice, che avrebbe sostenuto fuga e depistaggio.

Nonostante le ricostruzioni della rapina, gli spari e la vicenda dell'auto a fuoco per cancellare eventuali prove, sembra che i due potrebbero non aver agito in autonomia, potenzialmente aiutati da altri membri della banda, impegnati nella pianificazione del colpo.

Aggiornamento - Rapina a Candelo: arrestati due membri della banda, si cercano altri complici

Sono finiti in manette l’autore materiale della rapina alle Poste di Candelo e un complice, coinvolto nella messinscena del furto d’auto usata per la fuga.

Si tratta di una Citroen presa a noleggio, poi bruciata per cancellare le tracce. L’uomo, che ha accompagnato il rapinatore sul posto e finto il furto del veicolo, avrebbe anche lasciato intenzionalmente le chiavi nel cruscotto, fingendo una distrazione. L’obiettivo era costruire un alibi.

L’indagine congiunta di carabinieri e polizia, avviata immediatamente dopo i fatti, ha identificato il responsabile grazie alle immagini delle videocamere: si era tolto il passamontagna in auto. Durante la rapina erano stati esplosi quattro colpi.

Aggiornamento delle 19

Rapina a Candelo, bottino di poche centinaia di euro, rimossa l’auto data alle fiamme

Proseguono le indagini per risalire all'autore della rapina di questa mattina all'ufficio postale di Candelo e qualche dettaglio in più è emerso con il passare delle ore. Potrebbe trattarsi di un italiano ma il condizionale e d'obbligo, e il bottino sarebbe di appena qualche centinaia di euro.

L'auto che avrebbe utilizzato per la fuga rubata nei pressi dell'ufficio poi ritrovata bruciata a Chiavazza è stata portata via nel pomeriggio: sull’asfalto restano solo cenere, rottami anneriti e il segno del passaggio violento dell’incendio. I tecnici della scientifica stanno ora analizzando i resti per cercare eventuali tracce utili all’identificazione del rapinatore.

Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze, nel tentativo di ricostruire l’intero percorso della fuga. Non si esclude che il responsabile abbia avuto dei complici o che un secondo mezzo lo attendesse nei paraggi per proseguire la corsa.

Aggiornamento ore 10.40

Emergono ulteriori dettagli circa la rapina di Candelo che avrebbe visto coinvolto un uomo. Stando alle prime ricostruzioni, dopo aver rubato un'auto ad un passante, si sarebbe diretto nel rione di Chiavazza e avrebbe provocato un incidente con un altro mezzo, guidato da una signora, che l'avrebbe seguito per qualche chilometro, totalmente ignara di quanto successo qualche istante prima.

Successivamente avrebbe lasciato il veicolo nei pressi dell'ex stazione ferroviaria e gli avrebbe dato fuoco. Anche in questo caso, sarebbe partito verso l'alto un colpo di pistola. Sul posto ora i Carabinieri per i rilievi di rito. In corso le ricerche di Polizia e militari dell'Arma per trovare l'uomo. Non è escluso che sia stato aiutato da un complice.

Il fatto

Sembrava la scena di un film ma era tutto dannatamente vero. Intorno alle 8.30 di oggi, 17 giugno, si è verificata una rapina all'ufficio postale di via Iside Viana, a Candelo.

Dalle prime ricostruzioni, pare proprio che sia partito anche un colpo di pistola verso l'alto. A terra è ancora presente il bossolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Non è ancora stato chiarito cosa sia stato rubato. Inoltre, di fronte a passanti e commercianti, i rapinatori avrebbero rubato un'auto ad un uomo per guadagnarsi una via di fuga.

L'azione è stata rapida e chirurgica, come dichiarato da alcuni testimoni, presenti sul luogo del fatto. Al loro inseguimento diversi mezzi dei Carabinieri. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni dell'accaduto, così come le ricerche delle forze dell'ordine nell'abitato di Candelo e nei comuni limitrofi.