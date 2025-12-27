Auto contro un muretto, poi finisce fuori strada: incidente nella notte a Cossato

Non è rimasto ferito il 29enne di origine straniera, residente fuori regione, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nel comune di Cossato. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, 27 dicembre, in via Martiri.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell'Arma, giunti sul posto per gli accertamenti di rito, l'auto avrebbe prima impattato contro un muretto poi sarebbe finita in una cunetta. A causa dei danni riportati, il mezzo non era più marciante ed è stato rimosso dal carro attrezzi.