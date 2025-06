Auto a fuoco a Chiavazza, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza FOTO e VIDEO

Auto a fuoco a Chiavazza, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza (foto di Mattia Baù e Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Un'alta colonna di fumo nero è stata notata da passanti e automobilisti a diversi chilometri di distanza nell'abitato di Chiavazza, a Biella.

La causa è da attribuire ad un incendio che si sviluppato all'interno di un'auto, lasciata in sosta a pochi passi dall'ex stazione ferroviaria del quartiere. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 di oggi, 17 giugno.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo. Sembra che l'auto, andata completamente distrutta, fosse abbandonata.

Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del rogo.