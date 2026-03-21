Arpa Piemonte, da domani previste nuove nevicate

Le nevicate dello scorso fine settimana hanno determinato un cospicuo incremento dello spessore del manto nevoso, in particolare nel nord Piemonte dove fino ad ora le precipitazioni nevose erano state modeste. A darne notizia Arpa Piemonte sul proprio sito wb. "Si conclude una settimana che ha visto giornate soleggiate alternate a deboli nevicate e venti a tratti molto forti in quota che hanno formato accumuli e cornici. Le temperature fresche hanno mantenuto la neve asciutta e leggera sui pendii più ombreggiati e in quota, mentre sui pendii esposti al sole si sono formate croste non portanti per l'irraggiamento solare delle giornate primaverili. In alcuni settori, in particolare nel sud del Piemonte, l’episodio perturbato di mercoledì 18 marzo ha portato deboli precipitazioni che, dove sono state a carattere piovoso, hanno determinato la formazione di una liscia superficie ghiacciata".

E aggiunge: "Sabato sarà ancora una giornata parzialmente soleggiata; tuttavia a partire dalla serata, l'ingresso una nuova veloce perturbazione porterà nuovamente neve sull'arco alpino, probabilmente più abbondante sui settori compresi tra le Alpi Graie e le Alpi Lepontine. Per sabato il grado di pericolo valanghe sarà ovunque compreso tra 1-Debole e 2-Moderato, ma le nuove nevicate ne determineranno un probabile aumento per la giornata di domenica. Data la situazione in evoluzione vi invitiamo a consultare gli aggiornamenti del bollettino valanghe che verranno emessi".