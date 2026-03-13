Maltempo, allerta gialla anche su Biella: attenzione alla neve in quota

Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla valido per sabato 14 marzo, che interessa anche il territorio di Biella. L’allerta, nelle nostre zone, riguarda neve e valanghe, mentre restano su livello verde i parametri relativi a rischio idrogeologico, idraulico e temporali.

Le prime piogge sono attese già dalla serata di venerdì sull’Alto Piemonte, con un progressivo peggioramento nella mattinata successiva e un’estensione dei fenomeni ai settori alpini. Le prime manifestazioni interesseranno i settori settentrionali dal Biellese al Lago Maggiore, inizialmente in forma debole.

La fase più intensa del peggioramento è attesa dal pomeriggio di sabato, quando sul nord del Piemonte sono previste piogge forti o molto forti. Contestualmente, la quota neve è indicata in sensibile abbassamento, da 1200-1300 metri fino a 500-700 metri in serata, per questo sarà necessario prestare attenzione alle valanghe.

Allerta gialla per rischio idrogeologico a sud, al confine con la Liguria, dove sono possibili anche fenomeni intensi legati a temporali in sconfinamento dal Savonese e dal Genovese.