In arrivo forte vento di foehn, Arpa Piemonte: "Raffiche molto forti anche in pianura"

"Da questo pomeriggio sono attesi forti venti sulla regione a causa di una saccatura di origine nordatlantica, caratterizzata da aria fredda in quota, che si addosserà all’arco alpino". Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "Già in mattinata il vento inizierà ad intensificarsi in montagna, da ovest sulle Alpi e prevalentemente da sud sull’Appennino. Successivamente i venti diverranno molto forti o burrascosi sulle Alpi (con raffiche anche superiori ai 120 km/h sulle creste più esposte), e intense condizioni di foehn si instaureranno nelle valli alpine; tra tardo pomeriggio e sera le condizioni di foehn si estenderanno anche in pianura con raffiche forti o molto forti (fino a 70-80 km/h). L’intensa ventilazione si manterrà anche nella giornata di giovedì, interessando gran parte della regione, ma con la tendenza a ruotare più da nord. L’attenuazione dei venti è prevista nella giornata di venerdì".