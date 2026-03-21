Meteo Biella: le previsioni del fine settimana

La primavera prende ufficialmente il via, segnando il passaggio a una stagione caratterizzata da giornate più lunghe e da un progressivo risveglio della natura. Dopo una fase stabile e priva di precipitazioni, il quadro meteorologico si prepara però a cambiare, introducendo condizioni più variabili.

Nei giorni scorsi un campo di alta pressione ha interessato la regione, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato su Alpi e pianure. I cieli si sono mantenuti generalmente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con venti deboli. Permane un'escursione termica diurna piuttosto elevata, tipica del periodo.

Secondo 3Bmeteo oggi, sabato 21 marzo, si registrano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con peggioramenti in serata, quando sono attese deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 14°C, mentre la minima di 5°C. Lo zero termico si attesterà a 1588 metri e i venti saranno moderati. Non sono previste allerte meteo.

Per domani, domenica 22 marzo, sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge diffuse, in attenuazione dalla sera con possibili schiarite. Le precipitazioni previste ammontano a circa 24 mm. Le temperature saranno comprese tra 3°C e 11°C, con lo zero termico in calo fino a 1082 metri. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali.