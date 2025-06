Biella Corse in gara al Rally Lana Storico FOTO

E' una partecipazione articolata quella di Biella Corse al 14° Rally Lana Storico, quinta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, che si corre questo fine settimana (sabato 21 giugno) a Biella.

In gara nel rally storico ci saranno infatti quattro equipaggi, di cui uno nella categoria Auto Classiche, più quattro navigatori a fianco di piloti di altra scuderia; e quattro saranno anche gli equipaggi partecipanti alla prova di regolarità, di cui tre nella "media 60" e uno nella "media 50".

Rally Lana: rally storico

Con il numero 4, il primo equipaggio Biella Corse a prendere il via sarà composto da Davide Negri e Roberto Coppa, in gara con una Porsche 911 RSR (raggruppamento 2, periodo H1, gruppo 4, classe >2000). Davide è sicuramente un pilota da "tenere d'occhio", visto che il Lana Storico l'ha già vinto nel 2013 e nel 2012 e, solo restando in "zona podio", ha chiuso secondo nel 2021, 2016, 2015, 2014 e terzo nel 2023.

Con il numero 20 prenderanno poi il via Luca Prina Mello e Simone Bottega, in gara con una BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A classe 2500). Un equipaggio decisamente agguerrito, alla guida di una vettura a dir poco prestante.

Più indietro nello schieramento di partenza, con il numero 98, partiranno Bruno Gaietto e Sarah Avagnina, in gara con una Fiat Ritmo Abarth 130 TC (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000). Alla guida della sua "Classica" Ford Escort Cosworth (raggruppamento CL, periodo K, gruppo A, classe >2000) ci saranno invece Ermanno Caporale e Hervé Navillod; partiranno con il numero 304.

Per quanto riguarda i navigatori in gara con un pilota di altra scuderia, la prima a partire sarà Carlotta Romano che affiancherà Oreste Pasetto sulla Porsche 911 RS (raggruppamento 2, periodo H1, gruppo 4 classe >2000) numero 11.

A seguire, Luca Pieri sarà nuovamente al via a fianco di Paolo Pastrone, sulla BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500) numero 31; Veronica Gaioni, invece, navigherà Claudio Ferron sulla Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2, classe 2000) numero 84; infine Ilvo Rosso gareggerà con Gianluca Bizzini sulla Opel Kadett GSI 16V (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000) numero 112.

Rally Lana: regolarità a media

Per quanto riguarda la gara di regolarità, il primo dei tre equipaggi al via nella "media 60" sarà composto da Emanuele Panetto e Jenny Grosso, in gara con la Peugeot 205 GTI (gruppo 5, classe 2) numero 413. Subito dopo, quindi con il numero 414, partiranno David De Faveri e Marco Blotto, con la loro abituale e sempre valida Peugeot 205 Rallye (gruppo 5, classe 1). Infine Fabrizio Bonetto e Daniele Ciani, da poco in Biella Corse, gareggeranno con la Fiat 127 C (gruppo 4, classe 1) numero 423.

L'unico equipaggio in gara nella regolarità "media 50" sarà invece composto da Gabriele Lovazzano e Romina Saracco, al via con un' Autobianchi A 112 Abarth (gruppo 4, classe 1).

Rally Lana: la gara

Il 14° Rally Lana Storico partirà e arriverà dal centro commerciale Gli Orsi di Biella e si correrà nell'intera giornata di sabato 21 giugno 2025.

I concorrenti affronteranno un totale di sei prove, ricavate da due passaggi cadauno sui classicissimi tracciati "Campore" (di 14,88 chilometri), "Baltigati" (di 13,12 chilometri) e "Bioglio" (di 21,82 chilometri). In totale percorreranno 215,96 chilometri, di cui 99,64 in prova speciale.

Mos Racing Team

Ancora un successo per il piccolo (sette anni!) "Pippo" Comparoli e il suo kart Parolin 60 cc.

A Viverone, dove domenica si è corsa una nuova prova del campionato MOS Karting Racing Team, ha nuovamente vinto la sua categoria, dopo aver chiuso le qualifiche al secondo posto.

Ora, quando mancano due gare al termine, è primo assoluto nella classifica della sua categoria. "Sarà dura perché è in testa con un solo punto di vantaggio sul più diretto avversario" dice papà Emanuel "ma lui è determinato e so che ce la metterà tutta!".