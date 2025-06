Decreto Sicurezza, la Lega incontra i cittadini: da Biella a Viverone

La Lega torna in piazza con 4 gazebo per incontrare la cittadinanza e illustrare i contenuti del Decreto Sicurezza.

“Un provvedimento fondamentale per tutelare le Forze dell'Ordine e i cittadini, dagli sgomberi delle case occupate all'arresto di chi aggredisce gli operatori sanitari – spiega in una nota la Lega Biella - Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza, sono stati previsti infatti aggravanti per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un nuovo reato per chi cagiona lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’adempimento delle sue funzioni, un nuovo reato anche per chi occupa abusivamente gli immobili e per chi detiene materiale con finalità di terrorismo, mentre il blocco stradale passa da illecito amministrativo a reato. Grazie alla Lega in arrivo un giro di vite per chi non si ferma allo stop della polizia stradale, per chi commette atti violenti per bloccare la realizzazione di un’infrastruttura, per chi promuove rivolte nelle carceri e per le truffe agli anziani”.

E aggiunge: “Ora finalmente gli agenti saranno dotati di bodycam o dispositivi di videosorveglianza e le forze di polizia potranno usarli durante l’attività operativa, anche a bordo dei treni. Una battaglia della Lega che ora diventa realtà. Gli agenti potranno inoltre portare armi private senza licenza quando non sono in servizio. Lo Stato potrà poi corrispondere fino a 10mila euro di spese legali per gli appartenenti alle forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio. La Lega si batterà sempre concretamente per queste persone e per questi principi, senza dubbi e senza ambiguità. Questa legge certifica la nostra volontà di essere sempre dalla parte della legalità, in difesa dei diritti dei cittadini e a sostegno delle Forze dell’Ordine”.

I gazebo saranno a Biella sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 al mercato tra via Valle d’Aosta e Corso 53° Fanteria e al pomeriggio dalle 15 alle 18 in piazza Vittorio Veneto angolo via Lamarmora; a Viverone sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30 in via Ignazio Tarello zona porticciolo sul lungolago; a Candelo domenica mattina dalle 9 alle 12.30 in via Iside Viana, 38 di fianco al Conad.