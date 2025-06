Con la moto finisce in un fosso, operazioni di soccorso a Castelletto Cervo

Momenti di preoccupazione a Castelletto Cervo dove, nella mattinata di oggi, 20 giugno, è stato soccorso un motociclista di circa 45 anni, rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

L'allarme è scattato poco dopo le 10.30 nei campi vicini a via per Gattinara: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo per cause da accertare e sarebbe finito in un fosso a lato della carreggiata.

In breve tempo, è stato recuperato e assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.