Biella, segnalazioni di una coppia sospetta: “Rubano carte di credito per effettuare spese o prelievi in banca”

Sembra proprio che non sia passata inosservata la coppia di stranieri che, nei giorni scorsi, avrebbe effettuato alcuni acquisti per le vie del centro di Biella utilizzando bancomat e carte di credito rubate in precedenza a ignari cittadini.

Pare che i due, un uomo e una donna, siano stati notati in alcuni supermercati della nostra provincia, con indosso un cappellino, proprio per coprire il volto. In più, si ritiene che parlino tra loro in lingua straniera, per lo più inglese o spagnolo.

Stando alle informazioni raccolte, la coppia avrebbe rubato dei portafogli ad alcuni clienti all'interno di specifici esercizi commerciali e, una volta sottratte le carte di credito, si sarebbero diretti in alcuni negozi per compiere spese o direttamente in banca per eseguire prelievi e operazioni di sportello.

Inoltre, sembra che ad una donna sia stata sottratta una cifra di poco superiore ai 2mila euro. Sul caso sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda e dare un volto alla coppia. Se qualcuno riconoscesse nella descrizione questi individui non esiti a contattare le forze dell'ordine al numero di emergenza unico (112).