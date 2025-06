Doppio tentato furto a Biella, ladri in fuga per il sistema di allarme

Ladri in fuga a Biella per il sistema di allarme. È successo intorno alle 18.40 di ieri, 16 giugno, al Vandorno: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero provato a forzare la porta di un'abitazione ma il risuono dell'impianto antintrusione li avrebbe fatti desistere dai loro intenti criminali.

Alle 4.50 di questa notte, invece, alcune persone avrebbero preso di mira un negozio della città ma anche in questo caso l'antifurto è stato decisivo per mandare in fumo ogni tentativo di furto. Sembra che la vetrina sia rimasta danneggiata.

Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire se è stato rubato qualcosa o meno. Su entrambi gli episodi le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.