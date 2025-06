Gare, sport, divertimento, podi: ecco i principali eventi al Golf Club Cavaglià FOTO

Sport e divertimento sabato scorso al Golf Club Cavaglià con il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese che ha inaugurato la stagione estiva con grigliata e festa a seguire.

La competizione a squadre promossa da Lucio Salogni con la collaborazione di diversi sponsor si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4) e ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Nel lordo ha prevalso il team composto Peretti Cucchi Filippo, Magnani Giancarlo, Ramella Edoardo e Protti Paolo con 78. Nel netto vittoria di Volpe Simone, Volpe Davide, Fileppo Alberto e Vaglio Tessitore Filippo con lo score di 98 punti seguiti al 2° netto da Franzo Piera, Greppi Giovanni, Eulogio Vittorio e Tallia Patrizia con 94, al 3° netto da Ferrero Alessandro, Protto Mario, Lanza Roberto e Mantelli Alessandro con 92 e al 4° netto da Corallino Monica, Rossi Elena, Legnazzi Valentina e Librasi Marco con 92.

I premi speciali prevedevano 5 nearest to the pin. Alla buca 2 è andato a segno Paolo Schellino con palla a cm 118, alla buche 6 e 9 il migliore è stato Marcello Turotti (rispettivamente con cm 29 e cm 164), alla buca 10 Davide Tovo è andato più vicino di tutti con palla a 62 cm e infine alla buca 12 si è aggiudicata il premio Raffaella Casalino con cm 313. Domenica al Gc Cavaglià si è disputata la Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Da segnalare il vincitore del lordo Massimo Stesina con lo score di 41 punti (63 colpi, -5 medal). Il circuito, grazie al contributo di partecipanti e club, sostiene l’Ospedale di Amakpape in Togo. La lotteria benefica della giornata ha messo in palio un weekend presso il Veridia Resort Torre Chia andato alla fortunata Antonella Cavagna.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 41, 1° Netto Paolo Emilio Lino Balzarini Panorama Golf 38, 2° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 37, 3° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 41, 2° Netto Gabriele Carpinelli Cavaglià 41, 3° Netto Mario Protto Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Davide Pecoraro Cavaglià 40, 2° Netto Giuseppe Lazzarotto Castellaro 39, 3° Netto Valeria Furlan Cavaglià 38. 1° Juniores Riccardo Di Bartolo Moncalieri 35. 1° Ladies Tiziana Tescari Cavaglià 36. 1° Seniores Patrizio Ubezio Cavaglià 39.

Nella prima tappa dell’Apericup (9 buche Stableford cat. unica) disputata giovedì sera al Gc Cavaglià successo di Enrico Boscono con 16 punti. Nel netto 1° netto Ruggero Di Giusto con 20 seguito da Alessandro Ferrero con 20.Tre gli appuntamenti previsti anche questa settimana al Golf Club Cavaglià. Mercoledì c’è in programma la 2a tappa del circuito estivo Apericup, che metterà in palio (oltre ai premi di ogni gara con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle 20.15 circa apericena con tagliere, pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18. Sabato si disputerà la tappa del The Challenge by Blu vacanze Persimmon (18 buche Stableford) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali.

Domenica ritorna l’attesa “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal) evento intitolato a Franco Ceresa, socio del club prematuramente scomparso sei anni orsono. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.