Pallavolo, Carlos Di Lonardo è la nuova guida tecnica dell'ASD Occhieppese

L'ASD Occhieppese Pallavolo è lieta di annunciare un'importante novità per la prossima stagione sportiva: Carlos Di Lonardo, figura di spicco nel panorama pallavolistico biellese, assume l'incarico di nuovo allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile.

L'arrivo di Di Lonardo rappresenta un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo della società. La sua comprovata esperienza e la sua profonda conoscenza della pallavolo lo rendono il profilo ideale per guidare l'Occhieppese verso nuovi traguardi.

Carlos Di Lonardo seguirà direttamente la Prima Divisione, mettendo a disposizione della squadra la sua esperienza per affrontare le sfide del campionato con determinazione e professionalità. Sarà anche alla guida delle giovani promesse dell'Under 12: un ruolo cruciale per la formazione delle future atlete e l'instillazione dei valori fondamentali di questo sport.

Ma l'impegno di Di Lonardo non si ferma qui: il tecnico argentino, ormai biellese d'adozione, sarà il supervisore di tutta la parte tecnica del settore giovanile dell'Occhieppese. Questo significa che Carlos Di Lonardo avrà il compito di definire le linee guida, coordinare gli allenamenti e garantire una crescita omogenea e di qualità per tutte le categorie giovanili, dalla base fino alle formazioni più avanzate.

La sua visione e la sua metodologia di lavoro saranno un valore aggiunto inestimabile per il vivaio occhieppese, con l'obiettivo di formare non solo atlete valide, ma anche persone con una solida preparazione sportiva e umana. L'ASD Occhieppese Pallavolo è entusiasta di accogliere Carlos Di Lonardo e augura a lui e a tutta la squadra una stagione ricca di successi e soddisfazioni. L'intero ambiente è pronto a lavorare al suo fianco per costruire un futuro brillante per la pallavolo a Occhieppo.