Biella, tentato furto in un negozio: scoperto si dà alla fuga (foto di repertorio)

Tentato furto in un negozio di Biella. È successo ieri, sabato 14 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe provato a superare le casse con della merce occultata nei pantaloni ma non sarebbe riuscito a ingannare il dispositivo d'allarme.

Una volta scoperto, avrebbe abbandonato a terra due capi da abbigliamento dal valore di circa 50 euro e si sarebbe dato ad una fuga repentina. Inoltre, sarebbe stato inseguito da un dipendente prima dell'arrivo dei militari dell'Arma.

I successivi passaggi hanno dato esito negativo e dell'uomo non vi era più traccia. Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto al presunto responsabile.