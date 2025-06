Ginnastica Lamarmora, successo per il saggio al Palasarselli: un omaggio ad Anna Miglietta FOTO

Giovedì 5 giugno alle ore 18:00 al Palasarselli di Chiavazza, si è svolto il saggio annuale della società Ginnastica Lamarmora. Si sono esibiti ginnasti e giovani atleti appartenenti alla sezione di ginnastica artistica maschile e femminile e della ritmica, oltre alle ballerine del gruppo di danza moderna e alle più piccole di danza classica, corso che ha preso l' avvio solo dall' autunno scorso.



La serata è trascorsa rapidamente e piacevolmente, con un susseguirsi di esercizi interessanti e variegati che hanno saputo coinvolgere il pubblico, accorso numeroso e caloroso.

Al termine delle classiche esibizioni, un nutrito gruppo di ex-ginnaste ha eseguito una performance in ricordo della grande Anna Miglietta, che

è stata colei che negli anni 60 ha dato il via alla storia della ginnastica biellese, che tanto lustro ha dato alla nostra città. Ricchissima la sua carriera che l'ha vista prima atleta azzurra, poi allenatrice della squadra nazionale, poi giudice internazionale, poi fondatrice della società Ginnastica Lamarmora ( di cui era Presidente) e ideatrice del progetto Pala Lamarmora. Donna instancabile e lungimirante, è stata d' esempio per intere generazioni di allieve ed atlete, alcune delle quali, sotto la guida di Gianna Cagliano, Barbara Crivellari e Virginia Scribanti, hanno voluto dedicarle una commovente esibizione sulle delicate note di "Oceano" del pianista Roberto Cacciapaglia.



Con questo saggio si sono concluse le attività agonistiche del primo semestre, ma per le atlete continua il lavoro di preparazione in vista degli impegni dell'autunno.

Nel frattempo il noto artista saglianese Stefano Sartorello sta dando gli ultimi ritocchi al primo trofeo intitolato ad Anna Miglietta e Franco Ruffa.

Il prestigioso premio verrà assegnato durante i Campionati Italiani Assoluti e di Insieme che si terranno questo weekend a Folgaria.