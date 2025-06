Biella, Cossila San Grato in festa per i 90 anni degli Alpini

Domenica 15 giugno si celebrerà un’importante ricorrenza per il territorio biellese: il 90º anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Cossila San Grato, appartenente alla Sezione di Biella.

I festeggiamenti inizieranno alle 9 con il ritrovo dei gagliardetti presso la sede del gruppo “Bufarola”, situata in via Santuario d’Oropa 85. Alle 9.30 avrà inizio la sfilata accompagnata dalla banda di Netro, che culminerà con l’alzabandiera in piazza G. De Mosso.Alle 10 è prevista la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento dei Caduti con la presenza delle autorità locali.

A seguire, alle 11, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. La giornata proseguirà con un momento conviviale: il pranzo si terrà presso l’Oratorio in via Dei Partigiani.Durante l’evento si svolgerà anche il 2º raduno dei congedati del 7º/84 della Caserma Berardi Battaglione Susa, che renderà la commemorazione ancora più sentita e partecipata.