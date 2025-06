Torrazzo, al via corsa ed escursione nei boschi della Serra

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Torrazzo la Full Moon Walk. In prossimità della luna piena di giugno, la Pro Loco organizza quella che può essere una passeggiata in compagnia oppure un allenamento collettivo di corsa nei boschi circostanti.

Il ritrovo è dalle 18.30 al Bocciodromo in via per Sala 2, con il ritiro del pettorale e del sacchetto omaggio. Non si tratta di una gara ma i pettorali sono utili per una questione di sicurezza e perché in serata verranno sorteggiati dei premi utilizzando proprio i numeri dei pettorali. Un'altra motivazione per esserci! La partenza sarà alle 20 con precedenza a chi vorrà correre.

Si potranno scegliere due percorsi: uno più corto di quasi 6 km o uno più lungo di quasi 10. Quello più corto è adatto anche ai bambini in quanto il dislivello è scarso. Entrambi nella prima parte condurranno al laghetto di Pre' e qui si divideranno: mentre il percorso più corto riporterà per altra via al paese, quello più lungo salirà sulla cresta della Serra, che segna il confine tra le province di Biella e di Torino.

I sentieri sono stati ripuliti e segnalati con nastrini gialli e riporteranno al campeggio del paese, in cui sarà possibile fare la doccia. Dal campeggio si tornerà al Bocciodromo (a circa 200 metri) dove si potrà gustare un piatto di pasta.

Per info: 339.1515814 o 334.7456249.