Motori, Pinzano di nuovo al via: sarà al “Lanterna” di Genova

Dare continuità ad un avvio stagionale d’effetto nel Trofeo Italiano Rally, con una vittoria (Rally della Marca) ed un terzo posto (Rally del Salento) e provare di nuovo a salire il podio. Sono gli obiettivi, per questo fine settimana, di Corrado Pinzano, presentandosi al via del 41° Rally della Lanterna di Genova, valido quale secondo round del girone B del campionato, da disputare con al fianco il fido Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing.

Gara disputata da Pinzano una sola volta in carriera, lo scorso anno finendo quarto assoluto in quella che era la finale assoluta della Coppa Italia (titolo che è andato a far coppia con l’assoluto del Trofeo Italiano Rally), il rally genovese si presenta sulla scena nazionale con un percorso che guarda alla tradizione, con prove speciali che metteranno a dura prova la tempra degli equipaggi e l’affidabilità delle vetture, dicerto un contesto di competitor decisamente competitivo.

Il portacolori della Scuderia New Driver’s Racing, pur non vantando una ottimale conoscenza del percorso, ha comunque propositi importanti, per proseguire al meglio il ruolino di marcia delle proprie partecipazioni, pianificate insieme alla squadra ed ai partner, cercando anche e soprattutto di proseguire a saldare il feeling con la vettura, il che lo può portare a rimanere saldamente al vertice della classifica assoluta dove adesso è secondo per soli 4,5 punti, oltre che leader del girone A.

Questo l'intervento del driver biellese: “Partiamo per ribadire il nostro status in campionato, siamo secondi nell’assoluta e primi nel girone A, con questa gara inauguriamo il girone B, di cui è la seconda prova. Una gara che ho corso soltanto una volta, lo scorso anno, dove finimmo quarti assoluti nella finale unica della Coppa Italia. Una gran gara, prove storiche e decisamente impegnative, di certo ci metteranno alla prova e magari avremo da duellare con chi la conosce meglio di noi, di certo anche qualche driver locale che potrà sparigliare le carte a noi che ci giochiamo il campionato. Ad ogni modo siamo ben carichi, motivati, la bella prestazione in Salento ed ancor prima la vittoria del “Marca Trevigiana” ci hanno dato consapevolezza che possiamo lottarcela ad armi pari ed è quello che faremo anche all’ombra della “lanterna”!”.

Le due giornate di gara saranno venerdì 13 e sabato 14 giugno, senza variazioni rispetto agli orari prestabiliti e già comunicati. Mercoledì 11 giugno si terranno la consegna dei road book e le ricognizioni del percorso, che proseguiranno anche giovedì 12 giugno, il cui pomeriggio sarà dedicato alle verifiche tecniche e sportive; venerdì 13 ancora spazio per le verifiche, seguite dallo shakedown di Sant'Eusebio (ore 8 - 12:30). Alle 14:30 la prima vettura transiterà sotto l'arco di Piazza della Vittoria in Genova per dare il via alla cerimonia di partenza, mentre alle 15:05 è previsto il primo passaggio sulla prova speciale "Sant'Eusebio", che ricalca il percorso dello shakedown, seguita dai due passaggi sulla "Laccio" inframezzati dal riordino di Torriglia. Invariato anche lo schema di sabato 14 giugno, con i due passaggi sulle prove speciali "Portello" e "Brugneto". L'arrivo, a partire dalle 16.50, è confermato in Piazza della Vittoria.