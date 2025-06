Quaregna Cerreto: uomo trovato morto in avanzato stato di decomposizione

Tragedia nella serata di ieri domenica 8 giugno in via Libertà a Quaregna Cerreto dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 71 anni, in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere si trovava all’interno di un appartamento ricavato in alcuni uffici adiacenti a un capannone industriale.

A scoprire il corpo sono stati i Carabinieri della stazione di Cossato, intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso.

L’uomo, di origini belghe, risiedeva presumibilmente da solo nella struttura. Le circostanze del ritrovamento fanno ipotizzare che il decesso risalga a diversi giorni fa, ma sarà l’esame medico-legale a fornire indicazioni più precise sui tempi e sulle cause della morte.

Sul luogo del ritrovamento è giunta anche il sindaco di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, accompagnata dal vicesindaco, intorno alle 20. Entrambi si sono recati immediatamente nell’area dopo essere stati avvisati dai militari.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.